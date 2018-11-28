Иванишвили заявил, что проголосовал на выборах в Грузии "против прошлого"

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Основатель и председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили проголосовал во втором туре выборов президента и заявил, что отдал свой голос за развитие и против "насилия и лжи".

Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с женой, сыном и невесткой.

"Мы сделали выбор в пользу достоинства, справедливости и развития и чтобы в итоге сказать нет насилию и лжи и не вернуться назад. Вы хорошо помните те годы, их рукопись хорошо чувствуется", — заявил Иванишвили журналистам.

На вопрос, ожидает ли он каких-либо попыток дестабилизации со стороны оппозиции после завершения процесса выборов, он ответил, что "попытки эксцессов будут, но мобилизованности с другой стороны тоже хватает".

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.