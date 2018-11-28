В Австралии из-за жары погибли сотни летучих лисиц

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Несколько сотен летучих лисиц погибли в Австралии из-за сильной жары, сообщает телеканал ABC.

Как сообщает телеканал, на севере страны температура воздуха в течение нескольких дней превышает 40 градусов, что привело к массовой гибели сотен летучих лисиц.

Кроме того, по словам представителя департамента здравоохранения штата Квинсленд Ричарда Гэра (Richard Gair), из-за погоды животные, стали дезориентированными и начали врезаться в людей. В отличие от летучих мышей, летучие лисицы не обладают эхолокацией.

"За последние 24 часа мы зафиксировали множество укусов рукокрылых. Обычно мы наблюдаем от 30 до 40 укусов и царапин, причиняемых рукокрылыми в год, а за последние 24 часа мы зафиксировали семь", — сказал он.

В свою очередь новостной портал news.com.au сообщает, что с воскресенья скончались 3,5 тысячи летучих лисиц.