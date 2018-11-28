Эксперт оценил слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможности отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине свидетельствует о давлении на американского лидера, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эксперт предположил, что Трамп не сразу отреагировал на инцидент в Керчи, поскольку лично был настроен на встречу в Буэнос-Айресе. Однако позже американский лидер мог уступить требованиям со стороны истеблишмента.При этом Бышок напомнил, что, как правило, американский лидер старается оставлять пространство для маневра и неопределенности.

"Возможно, будет что-то компромиссное: например, десять минут поговорят, отойдут. Того, что совсем не будет никакого обмена мнениями, нельзя ожидать", — заявил аналитик в интервью RT.

Ранее Трамп в интервью изданию Washington Post заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Американский лидер добавил, что ждет в ближайшее время от спецслужб полного отчета об инциденте.