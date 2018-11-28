ЦИК Грузии получил десять жалоб в ходе второго тура выборов президента

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Десять жалоб поступили в окружные комиссии за пару часов голосования во втором туре президентских выборов, заявила пресс-спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

"К этому моменту в окружные комиссии поступили десять жалоб, которые соответствующие комиссии рассмотрят в установленные законом сроки", — заявила Микеладзе на брифинге.

По ее словам, были зафиксированы случаи, когда работники на избирательном участке спрашивали у избирателей их данные, что является нарушением. Микеладзе призвала всех соблюдать правила и обеспечить проведение процесса выборов в спокойной среде.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.