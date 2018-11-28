Минск заявил об увеличении числа россиян, которых не пустили на Украину

МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Количество граждан России, которые получили отказ в аэропорту Киева во въезде на Украину и вернулись в Минск, выросло до 85; с проблемами сталкиваются пассажиры разных авиакомпаний, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее во вторник Бычковский сообщил, что авиарейсами в Минск с утра понедельника вернулись более 40 граждан РФ, которых в Киев не пустила погранслужба Украины. В "Белавиа" РИА Новости сообщили, что фиксирует случаи возвращения c Украины в аэропорт Минска пассажиров-россиян, и "их стало больше в последнее время"

"За истекшие сутки дополнительно возвращены (в аэропорт Минска — ред.) 38 граждан России рейсами "Киев-Минск", — сказал Бычковский.

Он отметил, что с проблемами отказов во въезде на Украину сталкиваются пассажиры не только белорусской авиакомпании "Белавиа", но и иностранные авиаперевозчики, осуществляющие рейсы из Минска в Киев. "Примерно четверть из них (возвращенных в Минск за минувшие сутки россиян — ред.) была возвращена рейсами иностранных авиаперевозчиков", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, "начиная с понедельника, по данным на 10.00 (совпадает с мск) сегодняшнего дня уже возвращено (в аэропорт Минска — ред.) 85 граждан России".

Бычковский обратил внимание на то, что проблема с групповыми возвратами россиян в аэропорт Минска характерна только авиарейсов в Киев; возвращений из-за недопуска из других украинских аэропортов не зафиксировано.

Он добавил, что остается без изменений ситуация на автодорожных и железнодорожных пунктах пропуска на границе с Украиной: случаев массовых возвратов украинскими пограничниками граждан России не зафиксировано.

В настоящее время рейсы в Киев (аэропорты "Борисполь" и "Жуляны") выполняют белорусская авиакомпания "Белавиа" и украинская МАУ. Кроме того, в Запорожье летает украинская "Мотор Сич" и "Белавиа", в Харьков, Львов, Одессу — "Белавиа".