Эксперты оценили значение встречи Путина и Абэ на саммите в Аргентине

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на встрече на полях G20 в Аргентине "сверят часы" по переговорам о заключении мирного договора, но прорыва именно от этого саммита ждать не стоит. Так считают опрошенные РИА Новости эксперты накануне последнего в этом году международного мероприятия такого уровня. По их мнению, это процесс длительный, ведь переговоры посвящены проблеме, решения которой не могли найти 70 лет.
"Мне кажется, что процесс (переговоров – ред.) достаточно долгий, и говорить о прорыве именно на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе пока не приходится. Пока речь идет о том, чтобы более предметно, четко определить свои позиции – как с российской, так и с японской стороны. Вряд ли на ближайшем саммите удастся прийти к прорывному решению", — считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стрельцов.
Такое же мнение высказал и руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. "Скорее всего, будет достигнута договоренность вести дальнейшие переговоры, это будет главным успехом этой встречи. Такие вопросы (как заключение мирного договора – ред.) в таком формате не решаются, эта встреча на полях "двадцатки". Такие эпохальные вещи решаются во время официальных визитов", — считает Китанов.
Либо сейчас, либо никогда
Последние опросы показывают, что большинство японцев, в отличие от некоторых политиков, реалистично оценивают ситуацию и понимают, что если решение, пусть и компромиссное, не будет найдено сейчас, оно не будет найдено никогда. "Если по-прежнему требовать возвращения всех четырех островов, то мы получим ноль", — так можно было бы описать результаты опросов.
Так, согласно опросу, проведенному авторитетной деловой газетой "Никкэй" 23-25 ноября, 67% японцев поддерживают договоренности, достигнутые в Сингапуре между российским президентом и премьер-министром Японии об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Негативно оценивает эти договоренности лишь 21% респондентов. И это при том, что премьера уже успели обвинить в отказе от выверенной годами позиции о требовании возвращения всех четырех островов и лишь затем подписании мирного договора.
Передачу сначала двух островов с последующим решением вопроса еще о двух поддерживают большинство — 46% респондентов, значительно меньшее число респондентов – 33% — настаивает на традиционном требовании о возвращении всех четырех островов. Но при этом ничтожно мало японцев – лишь 5% — готовы согласиться на то, что Японии будут переданы два острова, а вопрос насчет остальных двух больше подниматься не будет.
Не поддаваться на провокации
Сначала от Абэ потребовали ответа на вопрос, готов ли он согласиться на то, что Россия "сдаст Японии острова в аренду". Когда премьер-министр ответил, что не собирается разглашать содержание переговоров, и единственный, с кем он готов это обсуждать, – президент Путин, депутат резюмировал: "Вот, ответ был в том, что готов". Абэ пришлось опять повторять то же самое и напомнить, что уже бывали случаи, когда неосторожное слово в подобных прениях вызывало резкую реакцию Москвы и переговорный процесс с Россией останавливался.
Затем последовал вопрос о том, считает ли он, что острова находятся сейчас под "незаконной оккупацией России". Эта формулировка – такая же часть официальной позиции Японии, которой она придерживается уже несколько десятилетий. Ничего нового в ней нет, но расчет, очевидно, был на то, что Абэ будет вынужден ее озвучить и вызвать таким образом соответствующую реакцию в Москве. Японский премьер спокойно напомнил: позиция Японии в том, что острова являются японской территорией, остается неизменной. Но про оккупацию не сказал ни слова.
Обострение между Россией и Украиной может помешать?
"Подписание мирного договора сейчас выгодно и Японии, и России. Для России при нынешнем отношении к ней в Америке, когда Россия – это значит "плохо", среди стран "семерки" наиболее хладнокровно смотрит на Россию Япония. И Абэ этого не скрывает. Я считаю, это важно", — считает Того.
В то же время обострение отношений между Россией и Украиной может внести свои коррективы в переговорный процесс вокруг мирного договора. Такого мнения придерживается один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.
"Перед президентскими выборами Порошенко готов пойти по тупиковому варианту, потому что Крым и восточная часть Украины уходят. Если начнутся какие-либо военные действия, в том числе с участием Запада, Япония окажется не в состоянии заключать мирный договор", — говорит профессор.
В Сингапуре 14 сентября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.
В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.
До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого – заключение мирного договора.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.