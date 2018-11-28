Эксперты оценили значение встречи Путина и Абэ на саммите в Аргентине

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на встрече на полях G20 в Аргентине "сверят часы" по переговорам о заключении мирного договора, но прорыва именно от этого саммита ждать не стоит. Так считают опрошенные РИА Новости эксперты накануне последнего в этом году международного мероприятия такого уровня. По их мнению, это процесс длительный, ведь переговоры посвящены проблеме, решения которой не могли найти 70 лет.

Заключительная в 2018 году встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится "на полях" саммита G20, который пройдет в пятницу и субботу в Аргентине. Тональность предстоящих переговоров, как и предыдущих, состоявшихся 14 ноября и всколыхнувших общественное мнение Японии, задана неожиданным предложением российского президента на Восточном экономическом форуме — заключить мирный договор до конца года.

"Мне кажется, что процесс (переговоров – ред.) достаточно долгий, и говорить о прорыве именно на полях "двадцатки" в Буэнос-Айресе пока не приходится. Пока речь идет о том, чтобы более предметно, четко определить свои позиции – как с российской, так и с японской стороны. Вряд ли на ближайшем саммите удастся прийти к прорывному решению", — считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стрельцов.

Такое же мнение высказал и руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. "Скорее всего, будет достигнута договоренность вести дальнейшие переговоры, это будет главным успехом этой встречи. Такие вопросы (как заключение мирного договора – ред.) в таком формате не решаются, эта встреча на полях "двадцатки". Такие эпохальные вещи решаются во время официальных визитов", — считает Китанов.

Либо сейчас, либо никогда



Тем не менее предстоящая встреча будет проходить в обстановке хорошо "разогретого" общественного мнения. Это и регулярные информационные вбросы – например, об обещании Абэ Путину не размещать американские базы на двух островах в случае их передачи Японии, и опросы общественного мнения, и дебаты в парламенте.

Последние опросы показывают, что большинство японцев, в отличие от некоторых политиков, реалистично оценивают ситуацию и понимают, что если решение, пусть и компромиссное, не будет найдено сейчас, оно не будет найдено никогда. "Если по-прежнему требовать возвращения всех четырех островов, то мы получим ноль", — так можно было бы описать результаты опросов.

Так, согласно опросу, проведенному авторитетной деловой газетой "Никкэй" 23-25 ноября, 67% японцев поддерживают договоренности, достигнутые в Сингапуре между российским президентом и премьер-министром Японии об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Негативно оценивает эти договоренности лишь 21% респондентов. И это при том, что премьера уже успели обвинить в отказе от выверенной годами позиции о требовании возвращения всех четырех островов и лишь затем подписании мирного договора.

Передачу сначала двух островов с последующим решением вопроса еще о двух поддерживают большинство — 46% респондентов, значительно меньшее число респондентов – 33% — настаивает на традиционном требовании о возвращении всех четырех островов. Но при этом ничтожно мало японцев – лишь 5% — готовы согласиться на то, что Японии будут переданы два острова, а вопрос насчет остальных двух больше подниматься не будет.

Не поддаваться на провокации



Между тем, среди ряда политиков сильны настроения каким-то образом помешать ускорившемуся диалогу. Ведь сейчас вполне реалистичным выглядит такое течение событий после Аргентины: визит Абэ в Россию в январе, во время которого можно ожидать поворотных, но не озвученных публично решений, а затем визит Путина в Японию в июне на саммит "двадцатки". Помешать этому может провокация. Именно так выглядели вопросы от некоторых депутатов на слушаниях в бюджетном комитете нижней палаты парламента в понедельник. И надо отдать должное японскому премьеру Абэ и министру иностранных дел Таро Коно, которые дипломатично, но твердо не поддавались на эти провокации.

Сначала от Абэ потребовали ответа на вопрос, готов ли он согласиться на то, что Россия "сдаст Японии острова в аренду". Когда премьер-министр ответил, что не собирается разглашать содержание переговоров, и единственный, с кем он готов это обсуждать, – президент Путин, депутат резюмировал: "Вот, ответ был в том, что готов". Абэ пришлось опять повторять то же самое и напомнить, что уже бывали случаи, когда неосторожное слово в подобных прениях вызывало резкую реакцию Москвы и переговорный процесс с Россией останавливался.

Затем последовал вопрос о том, считает ли он, что острова находятся сейчас под "незаконной оккупацией России". Эта формулировка – такая же часть официальной позиции Японии, которой она придерживается уже несколько десятилетий. Ничего нового в ней нет, но расчет, очевидно, был на то, что Абэ будет вынужден ее озвучить и вызвать таким образом соответствующую реакцию в Москве. Японский премьер спокойно напомнил: позиция Японии в том, что острова являются японской территорией, остается неизменной. Но про оккупацию не сказал ни слова.

Обострение между Россией и Украиной может помешать?

Международная обстановка, по мнению экс-дипломата Кадзухико Того, который в 2001 году готовил встречу лидеров двух стран в Иркутске, подталкивает Россию и Японию друг к другу. В условиях нестабильности, вызванной торговой войной США и Китая, Японии надо искать дополнительные опоры в регионе. С учетом сложных отношений с Южной Кореей, лучшая кандидатура для этого – Россия.

"Подписание мирного договора сейчас выгодно и Японии, и России. Для России при нынешнем отношении к ней в Америке, когда Россия – это значит "плохо", среди стран "семерки" наиболее хладнокровно смотрит на Россию Япония. И Абэ этого не скрывает. Я считаю, это важно", — считает Того.

В то же время обострение отношений между Россией и Украиной может внести свои коррективы в переговорный процесс вокруг мирного договора. Такого мнения придерживается один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.

"Перед президентскими выборами Порошенко готов пойти по тупиковому варианту, потому что Крым и восточная часть Украины уходят. Если начнутся какие-либо военные действия, в том числе с участием Запада, Япония окажется не в состоянии заключать мирный договор", — говорит профессор.

В Сингапуре 14 сентября состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.

До сих пор официальной позицией Японии было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого – заключение мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.