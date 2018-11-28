Мигрантка требует от США $60 миллионов за смерть ребенка

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мать ребенка, который скончался после пребывания в центре содержания мигрантов в Техасе, требует от властей США компенсацию в размере 60 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, исковое заявление против нескольких федеральных агентств, включая Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE), было подано со стороны Ясмин Хуарес во вторник.

Ранее СМИ сообщили, что 20-летняя Хуарес из Гватемалы вместе с 19-месячной дочерью были задержаны в марте при пересечении американской границы и помещены в крупнейший в стране центр содержания мигрантов в городе Дилли. Как утверждают адвокаты Хуарес, у ее дочери развилось заболевание дыхательных путей во время пребывания в центре. Через шесть недель после того как мать и дочь отпустили, девочка скончалась. Адвокаты Хуарес обвинили Иммиграционную и таможенную полицию США в том, что ее дочь выпустили из центра, когда она все еще была больна.

Представляющая интересы Хуарес юридическая фирма Arnold & Porter заявила, что подаст иск в суд, если правительство США не урегулирует претензию женщины. По словам одного из адвокатов фирмы, у властей США есть полгода, чтобы дать ответ.

"Принимая решение заключать в тюрьму маленьких детей, правительство США должно ответственно относиться к обеспечению безопасных, надлежащих и допустимых с точки зрения гигиены условий содержания", — заявил адвокат.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае-начале июня таким образом было задержано более 2 тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США. Президент пошел на уступки под давлением оппозиции, части собственных однопартийцев и общественного мнения. Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов, прошедших в ноябре.