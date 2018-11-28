Украинские силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

Украинские военные во время стрельбы из миномета. Архивное фото

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) составило 21 раз", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.