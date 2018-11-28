Самолет Lion Air не был готов к полету, считает следствие в Индонезии

БАНГКОК, 28 ноя – РИА Новости. Следствие в Индонезии не называет непосредственных причин крушения самолета авиакомпании Lion Air, однако отмечает, что "самолет не был готов к полету", и рекомендует авиакомпании "повысить культуру безопасности полетов", сообщает в среду сингапурский телеканал Channel News Asia.
"Вывод комиссии однозначен: 29 октября выпущенный в рейс самолет не был готов к полету", — сообщает телеканал.
"Национальный комитет по безопасности транспорта в предварительном докладе комиссии по расследованию катастрофы в связи с этим рекомендовал авиакомпании Lion Air повысить культуру безопасности полетов и улучшить систему документирования работ по обслуживанию и ремонту самолетов", — говорится в сообщении.
"В докладе обращено внимание на тот факт, что в течение нескольких дней перед катастрофой служба ремонта авиакомпании не могла надежно решить проблему нарушений в работе датчика воздушной скорости самолета, и, тем не менее, после каждого проявления неисправности лайнер возвращали в строй и (он) продолжал выполнять рейсы", — сообщает Channel News Asia.
По мнению комиссии, нештатно работающий датчик подавал в компьютерные системы самолета ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика опускала нос самолета, начиная маневр, необходимый для повышения воздушной скорости с целью избежать "сваливания" лайнера в штопор. При этом реальная воздушная скорость самолета оставалась расчетной, говорится в сообщении. Комиссия сделала вывод, что за 13 минут полета пилотам более 20 раз пришлось вручную корректировать угол атаки самолета, поднимая нос самолета в нормальное положение.
Телеканал также сообщает, что полный доклад комиссии по расследованию катастрофы, в котором будут названы непосредственные причины гибели лайнера, будет готов не ранее первого полугодия следующего года.