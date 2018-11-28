Действующий президент Грузии проголосовал во втором туре выборов

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. Архивное фото

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Действующий грузинский лидер Георгий Маргвелашвили проголосовал во втором туре выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Маргвелашвили отдал свой голос на избирательном участке в 47-й школе грузинской столицы. Как и месяц назад, когда проходил первый тур, журналисты стали собираться на участке более, чем за час до приезда главы государства. К приезду Маргвелашвили на самом участке и около него собралось несколько десятков представителей СМИ.

"Я ожидаю, что воля грузинского народа будет отражена в этом избирательном процессе", — сказал он журналистам после голосования.

Голосование на выборах президента Грузии началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск). Закроются участки для голосования в 20.00 (19.00 мск). По данным ЦИК, явка избирателей во втором туре выборов президента Грузии по состоянию на 10.00 (09.00 мск) составила 7,26%.

Ранее свой голос на одном из участков отдал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.