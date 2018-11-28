Супруга Саакашвили проголосовала во втором туре выборов президента Грузии

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс приняла участие в голосовании во втором туре выборов главы государства и заявила, что отдала свой голос за "проевропейского кандидата".

"Мы хорошо увидели перед первым и вторым туром, кто как уважает граждан и свободу их голоса. Мне кажется, гражданам должно быть легко сделать выбор сегодня. Я отдала свой голос за проевропейского, многопартийного кандидата", — заявила Рулофс журналистам.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.

Саакашвили объявлен на родине во внутригосударственный розыск по ряду уголовных дел. Вашадзе ранее заявил, что если станет президентом Грузии, то помилует Саакашвили.