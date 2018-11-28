Выборы президента Грузии проходят спокойно, заявили в правящей партии

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. Президентские выборы в Грузии проходят в Грузии 28 октября.

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. Президентские выборы в Грузии проходят в Грузии 28 октября.

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Избирательный процесс в ходе второго тура выборов президента Грузии проходит спокойно, заявила член правящей партии " Грузинская мечта" Тамар Чугошвили.

"Насколько нам известно, все проходит мирно и спокойно… Есть попытки провокаций со стороны определенных лиц. Однако ЦИК Грузии и МВД максимально мобилизованы, чтобы не допустить каких-либо инцидентов и провокаций", — заявила Чугошвили на брифинге и призвала население к активности.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.