Премьер Грузии одним из первых проголосовал во втором туре выборов

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. Архивное фото

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе стал одним из первых, кто проголосовал во втором туре выборов президента страны, который проходит в среду.

Бахтадзе проголосовал сразу после открытия избирательных участков – в 8.00 местного времени (07.00 мск).

"Я дал голос за мирное и европейское развитие Грузии", — заявил Бахтадзе журналистам и призвал население к активности.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов выбирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура выборов, который прошел 28 октября.