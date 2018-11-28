В Грузии началось голосование во втором туре выборов президента

ТБИЛИСИ, 28 ноя— РИА Новости. Избирательные участки открылись в среду в Грузии для голосования во втором туре президентских выборов.

В ходе голосования 28 октября ни один из 25 кандидатов в президенты не набрал необходимое для победы в первом туре число голосов. Во втором туре примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, — Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционный кандидат от объединения "Сила в единстве", куда входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили.

Бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках.

Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. Общее число избирателей составляет 3 528 658 человек. На территории РФ участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений, следовательно, проживающие в России граждане Грузии не принимают участие в голосовании.

До закрытия избирательных участков запрещена агитация и публикация результатов социологических опросов.