В Грузии началось голосование во втором туре выборов президента

ТБИЛИСИ, 28 ноя— РИА Новости. Избирательные участки открылись в среду в Грузии для голосования во втором туре президентских выборов.
Бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках.
Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. Общее число избирателей составляет 3 528 658 человек. На территории РФ участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений, следовательно, проживающие в России граждане Грузии не принимают участие в голосовании.
До закрытия избирательных участков запрещена агитация и публикация результатов социологических опросов.