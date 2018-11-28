Американский самолет провел разведку у Керченского пролива

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

Воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.