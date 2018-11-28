Американский самолет провел разведку у Керченского пролива

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.
Ранее в тот же день, судя по данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.
22:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LK-848 VP-26), с бортовым номером 168848, производит разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря.
#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/KHWBeun5NR
В последнее время увеличилась активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.
RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА. Этот аппарат способен выполнять патрулирование в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.
В результате против нарушителей применили оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.