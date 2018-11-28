Стала известна причина взрыва у химзавода в Китае

ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Крупный пожар в китайском городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй, унесший жизни 22 человек, возник из-за детонации опасных химических веществ в одном из грузовиков около въезда на территорию завода компании Hebei Shenghua Chemical, сообщает издание Paper.

Инцидент произошел в ночь на среду в 0.41 (вторник 19.41 мск) по местному времени вблизи химзавода в районе Цяодун города Чжанцзякоу. Местные власти уже подтвердили гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы.

Сообщается, что машина, перевозившая опасные химические вещества, взорвалась около въезда на территорию завода, после чего загорелись находящиеся вблизи машины. Причина взрыва до сих пор не установлена. На распространенных в интернете фотографиях и видеозаписях видно, что стоящие в ряд автомобили сгорели полностью, видны почерневшие стены зданий и заборы. На месте все еще работают спасатели.

В результате пожара сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых. Правоохранительные органы пока не уточняют, были ли все погибшие и пострадавшие водителями сгоревших автомобилей.

Как рассказали изданию два сотрудника компании Hebei Shenghua Chemical, в данном районе находятся достаточно много предприятий, занятых в химической отрасли, пока неизвестно, пострадали ли они в результате пожара. Также неизвестно, какому именно предприятию принадлежит взорвавшийся грузовик, так как по сведениям сотрудников Hebei Shenghua Chemical в их автопарке он не числится.

При этом они добавили, что инцидент в незначительной степени отразился на самой компании, однако работа завода приостановлена в рамках мер безопасности.

Город Чжанцзякоу известен тем, что в 2022 году совместно с Пекином будет принимать зимние Олимпийские игры.