Власти Аргентины продлили лицензию на вещание RT

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен — РИА Новости. Телеканал RT подписал соглашение о продлении лицензии на вещание в Аргентине до октября 2022 года, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"На прошлой неделе подписано соглашение о продлении лицензии вещания телеканала RT в системе Открытого цифрового телевидения Аргентины до октября 2022 года", — сказал Феоктистов.

RT на испанском начал вещание в декабре 2009 года, за что удостоился британской премии Broadcast Digital Awards в категории "Лучший запуск канала". Согласно исследованию Ipsos, за последние два года еженедельная аудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза, 18 миллионов человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона.

В сентябре испанская версия сайта RT заняла первое место среди сайтов международных новостных телеканалов на испанском языке.