На берег в Австралии выбросило около 30 черных дельфинов и горбатого кита

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Тела 27 черных дельфинов и одного горбатого кита выбросило на берег в австралийском Национальном парке Кроаджинголонг примерно в 500 километрах к востоку от Мельбурна в штате Виктория, сообщает телеканал ABC.

В связи с этим власти выпустили предупреждение о возможной повышенной активности акул в этом районе, жителям рекомендуется не посещать окрестные пляжи.

Департамент охраны окружающей среды, земли, воды и парков штата Виктория расследует ситуацию, в район гибели животных на вертолете прибыли эксперты по дикой природе и ветеринары.

Представитель властей Майкл Тернер заявил, что не планируется убирать туши дельфинов с берега. "Наиболее логичным вариантом будет естественный процесс, их унесет приливом ", — сказал он.