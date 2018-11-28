МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пилоты самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, с первых минут полета пытались восстановить контроль над лайнером, автоматическая система которого получала неправильные данные датчиков, сообщает издание Seattle Times со ссылкой на предварительный доклад специалистов, основанный на данных черного ящика.

По информации газеты, экипаж десять минут в "решительной схватке" пытался справиться с новой системой защиты от сваливания (MCAS), которая 26 раз опускала нос лайнера вниз. "Пилоты постоянно боролись до конца полета", — заявил глава отделения по воздушным инцидентам Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии капитан Нуркахио Утомо (Nurcahyo Utomo).

При этом пилоты, как отмечает издание, не сделали то, что сделал за день до этого предыдущий экипаж самолета — не отключили проблемную систему.

Как пишет Bloomberg , перед вылетом у самолета не стали устранять неполадки с датчиком высоты и скорости, хотя он дал сбой в ходе предыдущего полета. Согласно докладу, механик ночью устранял другие неполадки перед утренним вылетом, но не занимался датчиком угла атаки, в котором была проблема. Как сообщается в докладе, во время полета пилоты не понимали, что происходит с самолетом, и сообщали о неопределенной "проблеме с контролем полета".

Агентство также сообщает, что в отчете не называются причины авиакатастрофы, однако отмечается, что пилоты, выполнявшие на разбившемся Boeing два последних рейса, жаловались на то, что им трудно сосчитать основные данные, включая скорость и высоту полета.

Ожидается, что индонезийские специалисты, занимающиеся расследованием авиакатастрофы, в среду опубликуют полный доклад о причинах крушения.

Крушение индонезийского Boeing

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.

Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

После авиакатастрофы компания Boeing выпустила предупреждение для операторов в связи со сбоем в датчике угла атаки. По данным индонезийских следователей, информация, полученная из "черного ящика", подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.