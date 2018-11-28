Обвинение по делу Бутиной выступило против ее перевода из одиночной камеры

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в США по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в незаконной работе на правительство России, выступает против ее перевода на общие условия из одиночной камеры, говорится в документах суда.

"Обвинение пояснило, что выступает против ходатайства (о переводе из одиночной камеры)", — говорится в ходатайстве защиты, поданном в суд Вашингтона.

По данным защиты, Бутина уже содержалась в одиночном заключении в общей сложности 67 дней. Сейчас она находится в одиночной камере уже 6 дней подряд только за то, что поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий.

Российское посольство в Вашингтоне уже сообщило, что выразило протест госдепартаменту, поскольку считает это давлением на обвиняемую. Кроме того, состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии, сообщило посольство. Защита уточняет в ходатайстве, что Бутина содержится в одиночной камере, которая представляет собой стальную клетку размером с парковочное место для машины.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".