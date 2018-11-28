Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии

МЕХИКО, 28 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник, что в течение последних 15 дней были сбиты сразу четыре самолета наркоторговцев из Колумбии.

"В течение этих 15 дней были сбиты четыре самолета колумбийского наркотрафика, которые намеревались бороздить венесуэльское небо, но встретились с боливарианскими ВВС", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам Мадуро, эти действия ВВС Венесуэлы свидетельствуют о работе, ведущейся национальным правительством по борьбе с незаконными силами на территории Венесуэлы.

Еще в 2013 году Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией Венесуэлы. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.