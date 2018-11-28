Мексика наградит зятя Трампа одной из высших государственных наград

МЕХИКО, 28 ноя – РИА Новости. Правительство Мексики вручит одну из высших государственных наград – орден Ацтекского орла – советнику и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, сообщает во вторник мексиканский МИД.

Как отмечается в коммюнике, это будет сделано за "выдающиеся заслуги в достижении нового соглашения между Мексикой, США и Канадой (Т-МЕС)". Так в Мексике называют договор о Североамериканской зоне свободной торговли USMCA, который должен быть подписан на саммите G20 в Буэнос-Айресе и придет на смену действующему с 1994 года НАФТА.

"Господин Кушнер сыграл фундаментальную роль в течение всего процесса переговоров, поддержав в решительной манере развитие торговых переговоров между странами", – говорится в сообщении. МИД Мексики также отмечает, что участие Кушнера стало решающим в обеспечении невыхода США из соглашения НАФТА путем начала соответствующих переговоров.

Орден Ацтекского орла является высшей наградой Мексики для иностранных граждан.