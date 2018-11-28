Порошенко заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко.

Как заявил глава государства, его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

"И после инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения. Эти танки еще не выведены. Они остаются там", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — добавил президент, заявив, что якобы на основании именно этого было решено ввести военное положение.

Заявление Порошенко в интервью RT прокомментировал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который выразил уверенность, что действия украинского лидера направлены на то, чтобы отвлечь внимание населения от предвыборной кампании.

"Порошенко понимает, что он практически неизбираемый как кандидат. Введение военного положения, на его взгляд, может позволить перенести выборы и мобилизовать часть радикального электората. Но украинский народ в подавляющем большинстве понимает, что они стали заложниками. Порошенко фактически объявил войну своему собственному народу, введя военное положение, потому что оно предполагает мобилизационную готовность", — сказал он.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, зайдя во временно закрытую российскую акваторию и не отреагировав на требования российских пограничников.

Против нарушителей было применено оружие, все три корабля, на борту которых находились 24 моряка, задержали.

Верховная рада Украины после инцидента в Керченском проливе в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.