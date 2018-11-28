Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в интервью порталу Politeka заявил о том, что моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе и были задержаны погранслужбой ФСБ, "подставили" власти в Киеве.
"С точки зрения юридических норм и международного права мы правы стопроцентно, но мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков", — сказал генерал.
Если Киев сознательно выбрал для кораблей подобный маршрут и формат движения, то это является "большим преступлением", добавил Маломуж.
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.
Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя при этом на требования российских пограничников.
Позже Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.