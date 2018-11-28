Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в интервью порталу Politeka заявил о том, что моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе и были задержаны погранслужбой ФСБ, "подставили" власти в Киеве.

Как отметил Маломуж, корабли ВМС Украины зашли на территорию, которая контролируется Россией, и других вариантов развития событий, кроме как задержания нарушителей с применением оружия, не было.

"С точки зрения юридических норм и международного права мы правы стопроцентно, но мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков", — сказал генерал.

Если Киев сознательно выбрал для кораблей подобный маршрут и формат движения, то это является "большим преступлением", добавил Маломуж.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, не реагируя при этом на требования российских пограничников.

В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Позже Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.