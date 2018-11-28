МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники Google в открытом письме призвали руководство компании остановить запуск поискового приложения Dragonfly ("Стрекоза"), ориентированного на китайский рынок и накладывающего ограничения на возможности поиска.

"Мы — сотрудники Google и мы присоединяемся к Amnesty International в призывах остановить проект Dragonfly, попытку Google создать подверженную цензуре поисковую систему для китайского рынка, создающую условия для наблюдения государством", — сообщается в письме. "Мы возражаем против технологий, которые помогают власти в подавлении уязвимых, где бы они ни были", — отмечается в письме.

По словам сотрудников Google, поисковое приложение создаст условия для цензуры и управляемой правительством дезинформации. "Dragonfly в Китае создаст опасный прецедент в нестабильное политическое время, из-за которого Google будет труднее отказать другим странам в аналогичных уступках", — добавляют сотрудники компании.

Организация Amnesty International ранее также опубликовала подобное заявление, призвав Google бороться за "интернет, где информация доступна каждому".

В августе стало известно, что корпорация Google планирует запустить в КНР проект по созданию подцензурной версии поисковика под названием "Стрекоза" (Dragonfly). Предполагается, что китайский Google будет блокировать сайты и поисковые запросы согласно политике местных властей. Восемь лет назад Google ушла с китайского рынка именно из-за политических аспектов, в частности, из-за цензуры.

Проект "Стрекоза" ведется компанией с весны прошлого года. Сейчас доступ к поисковику Google для китайских пользователей заблокирован по условиям правительственного проекта "Золотой щит", который был введен в эксплуатацию в 2003 году. "Золотой щит" блокирует доступ к материалам, связанным с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами.