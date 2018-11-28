Саудовский принц намерен вернуть былой уровень отношений с Тунисом

ДОХА, 28 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что намерен восстановить былой уровень отношений с Тунисом, несмотря на протесты против его визита и критику его внутренней и внешней политики.

Саудовский кронпринц прибыл в Тунис на несколько часов из Египта перед тем, как отправиться на саммит "двадцатки", который пройдет 29 ноября — 1 декабря в Аргентине. В знак протеста против его приезда журналистские и правозащитные организации Туниса организовали демонстрацию в центре столицы страны, где ее участники называли бен Салмана "убийцей" и требовали "не продавать Тунис" из-за военной операции Саудовской Аравии в Йемене и расправы над оппозиционным журналистом Джамалем Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Невозможно было совершить турне по Северной Африке и не остановиться в Тунисе, тунисский народ очень дорог сердцам саудовского народа. Отношения между нашими странами давние и позитивные в их интересах, и наша роль в Саудовской Аравии — восстановить то, что было раньше, и этим мы занимались сегодня", — сказал бен Салман в эфире телеканала "Аль-Арабия" после встречи с президентом Туниса. Наследный принц стал первым членом королевской семьи Саудовской Аравии, который посетил Тунис после революции 2011 года.

Тунис стал первой арабской страной, где в 2011 году в результате народных волнений, получивших название "жасминовая революция", правивший Тунисом более 20 лет президент Бен Али был вынужден отказаться от власти и покинуть страну. Он получил убежище в Саудовской Аравии.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.