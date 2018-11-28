МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны.
"Это будет определяющим… Может быть я не стану проводить встречу…. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп.
Президент США также отметил, что ожидает в ближайшее время полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. Самммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.
В все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, отметив, что Украина нарушила положения международного права. Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом.