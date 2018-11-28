Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным на G20

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны.

"Это будет определяющим… Может быть я не стану проводить встречу…. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что ожидает в ближайшее время полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G-20 в Аргентине.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. Самммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Провокация ВМС Украины в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

В все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, все 24 человека, находившихся на украинских кораблях, задержаны, 12 из них в среду отправлены под арест до 25 января 2019 года.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, отметив, что Украина нарушила положения международного права. Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом.