Испанский журналист оценил поездку в плацкарте РЖД

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Испанский журналист Хавьер Колас в своей статье для газеты El Mundo поделился впечатлениями от своей поездки в плацкартном вагоне РЖД, рассказав о царящей там "дружеской обстановке" и назвав путешествие по России на поезде "волшебством".
При этом, по его мнению, "самой непередаваемой частью этого волшебства" являются плацкартные вагоны, которые в скором времени должны исчезнуть, пишет журналист, имея в виду, очевидно, анонсированное РЖД обновление парка плацкартных вагонов.
Колас также отмечает "дружескую обстановку", царящую в вагоне, которая, как он считает, редко встречается в других местах.
"Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга", — делится впечатлениями от поездки журналист.
"Ведь поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой. Как обычный день нашей жизни, только запоминающийся", — заключает автор.