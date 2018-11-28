Испанский журналист оценил поездку в плацкарте РЖД

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Испанский журналист Хавьер Колас в своей статье для газеты El Mundo поделился впечатлениями от своей поездки в плацкартном вагоне РЖД, рассказав о царящей там "дружеской обстановке" и назвав путешествие по России на поезде "волшебством".

"Путешествие на поезде по России возвращает тебя к рассказам о людях, растворившихся в необъятности девятнадцатого и двадцатого веков", — пишет Колас.

При этом, по его мнению, "самой непередаваемой частью этого волшебства" являются плацкартные вагоны, которые в скором времени должны исчезнуть, пишет журналист, имея в виду, очевидно, анонсированное РЖД обновление парка плацкартных вагонов.

Колас также отмечает "дружескую обстановку", царящую в вагоне, которая, как он считает, редко встречается в других местах.

"Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга", — делится впечатлениями от поездки журналист.

Вагоны-купе представляют собой разновидность "русской рулетки", в то время как в плацкарте все "растворяется в среднестатистической среде", пишет Колас, объясняя свой выбор.

"Ведь поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой. Как обычный день нашей жизни, только запоминающийся", — заключает автор.