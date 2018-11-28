Члены комиссии РФ-США по делам военнопленных возложили венок в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Представители российской и американской сторон совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести возложили во вторник венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском Национальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Перед возложением венков прошла церемония смены караула у могилы. Затем почетный караул торжественно вынес венок из красных и белых цветов с синими лентами и лентой с названием комиссии.

Участники церемонии, стоя и отдавая честь, наблюдали за возложением.

В мероприятии с российской стороны приняли участие заместитель председателя Комиссии помощник замминистра обороны России Александр Кирилин, ответственный секретарь российской стороны Комиссии Андрей Таранов.

США представляли председатель Комиссии с американской стороны генерал в отставке Роберт Фоглсонг, исполнительный секретарь американской стороны Комиссии Джеймс Коннелл, член Комиссии, директор Агентства МО США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг.