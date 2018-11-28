Путин и Трамп проведут переговоры на саммите G20

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки".
"На "Двадцатке" президент и делегация будут взаимодействовать со многими лидерами, в том числе (запланированы) двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии", — сказала она.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, заявил, что в повестке переговоров Путина и Трампа на полях G20 стоят вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.
"Я думаю, это будет полный спектр тем, продолжение их переговоров в Хельсинки", — отметил он.
Дата встречи прорабатывается
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается.
"Она будет в ходе двадцатке. Когда именно, время мы сообщим. Сейчас прорабатывается", — сказал он журналистам.
Позже, общаясь с журналистами, Песков подчеркнул, что президент готовится к официальному визиту в Аргентину и предстоящей встрече.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата переговоров лидеров двух стран в Аргентине согласовывается.
Отсутствия понимания курса США
Москва хотела бы получить ответ на вопрос, что США будут делать дальше по ДРСМД, так как пока у Москвы понимания дальнейшего курса США нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможную повестку планируемой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине.
"Что касается вопроса о встрече на высшем уровне. Думаю, очень важно было бы понять и каким-то образом прояснить, уточнить, получить ответ по существу на главный вопрос: что дальше? Что США собираются дальше делать? У нас нет понимания конкретного курса, которого будет придерживаться американская сторона в этом вопросе", — заявил он.
Саммит в Хельсинки
Последний раз Путин и Трамп смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на "полях" мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.