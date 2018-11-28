Путин и Трамп проведут переговоры на саммите G20

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "Большой двадцатки".

"На "Двадцатке" президент и делегация будут взаимодействовать со многими лидерами, в том числе (запланированы) двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии", — сказала она.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, заявил, что в повестке переговоров Путина и Трампа на полях G20 стоят вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.

"Я думаю, (будут обсуждаться) все вопросы, которые у нас есть в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме.

"Я думаю, это будет полный спектр тем, продолжение их переговоров в Хельсинки", — отметил он.

Дата встречи прорабатывается

В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается.

"Она будет в ходе двадцатке. Когда именно, время мы сообщим. Сейчас прорабатывается", — сказал он журналистам.

Позже, общаясь с журналистами, Песков подчеркнул, что президент готовится к официальному визиту в Аргентину и предстоящей встрече.

"Эта встреча готовится. Президент также готовится к предстоящему и официальному визиту в Аргентину, который пройдёт 30-го, и к участию в саммите "двадцатки". И также к двусторонним встречам, которые запланированы на полях этого саммита, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", — добавил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата переговоров лидеров двух стран в Аргентине согласовывается.

Отсутствия понимания курса США



Москва хотела бы получить ответ на вопрос, что США будут делать дальше по ДРСМД, так как пока у Москвы понимания дальнейшего курса США нет, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможную повестку планируемой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине.

"Что касается вопроса о встрече на высшем уровне. Думаю, очень важно было бы понять и каким-то образом прояснить, уточнить, получить ответ по существу на главный вопрос: что дальше? Что США собираются дальше делать? У нас нет понимания конкретного курса, которого будет придерживаться американская сторона в этом вопросе", — заявил он.

Саммит в Хельсинки

В середине июля 2018 года в Хельсинки Финляндия состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Путин и Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Последний раз Путин и Трамп смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на "полях" мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.