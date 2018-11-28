У стен ЕП в Брюсселе прошла акция в поддержку русских школ Латвии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Акция в поддержку русскоязычных школ в Латвии прошла во вторник перед зданием Европарламента в Брюсселе, сообщил РИА Новости ее организатор, европарламентарий Мирослав Митрофанов.

В акции на площади Люксембург приняли участие несколько десятков человек, они пришли с плакатами "Русские никогда не сдаются", "Стоп лингвоциду в Латвии", "Наш язык, наше право".

"Мы хотели послать ясный сигнал властям Латвии, всем нашим противникам и сторонникам, что намерены продолжать борьбу в защиту русского образования, в защиту школ национальных меньшинств Латвии", — прокомментировал акцию евродепутат. По его словам, "ареной нашей борьбы будет не только Рига и другие латвийские города, но и Брюссель — город, в котором расположены органы управления Евросоюза".

"Участвовало около 60 человек — это члены делегации из Латвии, прибывшие на Европейский русский форум, который состоялся в Европарламенте в понедельник, а также наши друзья из разных стран мира", — пояснил он.

В акции принял участие также известный итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза, который отбивал дробь на барабане.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения школ нацменьшинств на латышский язык. Поправки лоббировал лично министр образования и науки. Поправки предполагают, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, а на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке. В средней же школе (10-12 классы) обучение будет вестись только на латышском языке.