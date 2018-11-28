Адвокат опроверг данные СМИ о встречах Ассанжа с Манафортом

КИТО, 28 ноя – РИА Новости. Адвокат основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа заявил, что информация о якобы имевшей место встрече Ассанжа с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом является ложной, таких встреч никогда не было.

"Это абсолютная ложь, что были какие-то встречи между господином Ассанжем и господином Манафортом, или кем-то еще из окружения господина Трампа. Таких визитов никогда не было, мы полностью опровергаем эти утверждения", – сказал Поведа РИА Новости.

Ранее британское издание Guardian сообщило, что Манафорт якобы не менее трех раз навестил Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывается основатель WikiLeaks: в 2013 и 2015 году, а также весной 2016 года. Сайт WikiLeaks опроверг информацию газеты.

Сам Манафорт также отверг эту информацию в своем заявлении, которое приводит Washington Post.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.