Песков ответил на заявление Порошенко о попытке пообщаться с Путиным

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе, отметил, что каких-либо телефонных контактов глав двух государств не было.

"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", — сказал РИА Новости Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Порошенко.

Ранее во вторник Порошенко заявил, что запросил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа и обратился за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа. И я был вынужден обратиться к канцлеру Меркель, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и кораблей", — заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

В понедельник Песков также сообщал, что Путин и Порошенко не общались после инцидента в Керченском проливе не было.

"Если вы имеете в виду разговоры двух президентов, нет, не было", — заявил тогда Песков.

"Мне неизвестно", — добавил он на вопрос, планируются ли какие-либо двусторонние контакты по этому поводу.ъ

Разговор Путина с Меркель

Ранее во вторник Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Меркель, обсудив инцидент в Черном море.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны. "Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", — говорится в сообщении.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения", — добавили в пресс-службе. Кроме того, акцентировано, что украинское руководство целиком ответственно за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.

Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.

Провокация ВМС Украины в Керченском проливе

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили российскую границу, вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям пограничников.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Украина нарушила положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Арест задержанных моряков

За нарушение российской границы были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

В среду в Симферополь из Керчи были доставлены 12 из 24 задержанных украинцев. Суд в Симферополе арестовал всех 12 моряков до 25 января 2019 года: 10 матросов, а также командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка и офицера Вооруженных сил Украины Сергея Попова.