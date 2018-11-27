Ким Чен Ын допустит проверяющих на ядерный полигон в Йонбене, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании президенту США Дональду Трампу выразил готовность допустить проверяющих на ядерные объекты в Йонбёне, передает агентство Рёнхап со ссылкой на близкий к переговорам дипломатический источник.

По данным источника агентства, о своей готовности пустить проверяющих в Йонбён Ким Чен Ын заявил в сообщении для Трампа, которое лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал на встрече с американским президентом в Нью-Йорке в конце сентября.

"Насколько мне известно, Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне заявил, что если США предпримут соответствующие шаги, он готов не только закрыть комплекс в Йонбёне, но и разрешить проверки (ядерных объектов — ред.)", — заявил источник.

Агентство отмечает, что в данный момент переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик из-за требований США о первоочередности денуклеаризации, в то время как КНДР требует вначале смягчить санкции и подписать официальное соглашение о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов.

КНДР по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбён продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Третий межкорейский саммит прошел в сентябре в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.