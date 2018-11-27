Трамп проведет переговоры с Путиным на саммите G20

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"На "Двадцатке" президент и делегация будут взаимодействовать с многими лидерами, в том числе (запланированы) двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии", — сказала она.

До этого Трамп и Путин виделись 11 ноября на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Тогда они пожали друг другу руки, но возможности пообщаться не было.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на прощание мировые лидеры сказали друг другу "До встречи".

Переговоры в Хельсинки

Полноформатные переговоры Путина и Трампа прошли 16 июля в Хельсинки. Сначала беседа началась в формате "один на один", потом к ним присоединились члены делегаций.

После переговоров Путин отметил, что беседа отразила совместное желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

По словам Путина, как крупнейшие ядерные державы, Россия и США несут особую ответственность за международную безопасность.