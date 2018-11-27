В Сербии дали Косово 90 дней на решение проблемы с таможенными пошлинами

БЕЛГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Сербии подало жалобу на введение косовско-албанскими властями 100% пошлины на сербскую продукцию в Организацию соглашения стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA) и оповестила ООН, заявила премьер Ана Брнабич.

Правительство самопровозглашенной республики Косово на заседании в минувшую среду установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Белград требует от Приштины отозвать меры, косовские сербы проводят мирные акции протеста.

Брнабич сообщила во вторник, что власти Сербии направили секретариату CEFTA и оповестили миссию ООН в Косово (UNMIK) и генсека ООН.

"Они с завтрашнего дня, даты официального приема нашей заявки, имеют 90 дней на то, чтобы решить проблему, которую устроила Приштина нарушением соглашения CEFTA путем прямых консультаций совместной комиссии", — цитирует Брнабич национальное телевидение Сербии.

Глава сербского кабмина отметила, что в противном случае Белград подаст иск в международный арбитраж.

Специфичность ситуации заключается и в том, что самопровозглашенная республика Косово под контролем миссии ООН в январе стала на год председательствующим членом CEFTA.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.