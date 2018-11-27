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На Кипре отозвали иск против Винника

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Дело Александра Винника (101)
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© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник. Архивное фотоАлександр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris

АФИНЫ, 27 ноя — РИА Новости. На Кипре отозван иск по обвинению россиянина Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях, дело развалилось в самом начале, сообщил РИА Новости руководитель группы его адвокатов Тимофей Мусатов.

Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AP Photo / Giannis Papanikos
Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов
Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.

Иск против Винника был подан и на Кипре, истцы во вторник отозвали свой иск, сказал Мусатов.

"Сегодня, 27 ноября 2018 года, на Кипре состоялось заседание Окружного суда города Лимассола, на котором истцы отозвали иск по обвинению Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и совершении ряда других тяжких преступлений. Примечательно, что кипрский суд не только формально удовлетворил данное ходатайство, но и одновременно принял решение о компенсации ответчику всех понесенных им судебных издержек", — сказал Мусатов.

"Защита Александра Винника, положительно оценивая решение, принятое кипрским судом, обращает особое внимание на тот факт, что по сути дело против Александра развалилось на самой ранней стадии и, что немаловажно, по инициативе самих истцов, что со всей очевидностью говорит о слабости обвинительной составляющей против Александра, уязвимости правовой позиции истцов и их нежелании доводить дело до открытого юридического разбирательства", — сказал адвокат.

Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos, File
Винник заявил, что готов ответить на все вопросы суда в России
Сейчас в Греции проходит рассмотрение апелляции на выдачу Винника во Францию.

Суд первой инстанции в Салониках 13 июля постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции россиянина Винника по европейскому ордеру, предусматривающему ускоренную процедуру выдачи запрашиваемого лица фактически без права обжалования ордера. В Париже Винника обвиняют в киберпреступлениях, в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом Винник во Франции никогда не был и более года находится в греческой тюрьме. Защита обжаловала решение.

Очередное заседание суда состоится 29 ноября.

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