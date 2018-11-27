В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По его словам, существует риск активизации боевых действий в регионе из-за введения на Украине военного положения после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

"Ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается стабильно напряженной, активизация боевых действий со стороны вооруженных формирований Украины может начаться в любую минуту. В течение последних трех дней фиксируется увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, в том числе с применением тяжелого вооружения", — сказал Якубов журналистам.

Он отметил, что украинские силовики усиливают группировки войск и стягивают технику вдоль всей линии соприкосновения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.