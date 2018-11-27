В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В одном из реабилитационных центров для детей и подростков Мариуполя в понедельник отменили занятия и направили воспитанников на работы по укреплению береговой линии воле города на случай "атаки с моря", сообщает портал mrpl.city.

В мероприятии приняли участие около 50 человек. Дети углубляли окопы и вырывали сухую траву.

"Это не действующая линия фронта, естественно, туда мы бы не повезли детей. Но это потенциальная линия, здесь могут произойти случаи атаки с моря — российские десантные корабли на самом деле недалеко", — заявил глава благотворительного фонда "Республика Пилигрим", капеллан ВСУ Геннадий Мохненко, добавив, что это "хороший урок патриотизма".

В воскресенье утром корабли украинского ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следуя к Керченскому проливу со стороны Черного моря, нарушили границу России. Они игнорировали требования российских пограничников, совершали опасные маневры и в связи с этим были задержаны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент "очень опасной провокацией". Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.