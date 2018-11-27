Французам компенсируют траты на презервативы по рецепту врача

ПАРИЖ, 27 ноя – РИА Новости. Французы с 10 декабря смогут получить компенсацию затрат на презервативы определенной марки по рецепту врача, эта мера будет распространяться на всех граждан, имеющих медицинскую страховку, сообщил РИА Новости представитель кабинета министра здравоохранения Франции.

Как говорится в коммюнике французского минздрава, реализация презервативов в упаковках по 6, 12 и 24 штуки будет осуществляться в аптеках при предъявлении рецепта врача. Эта мера вводится для усиления борьбы с болезнями, передающимися половым путем, в частности со СПИД.

"В частности, это будет касаться одной марки презервативов — EDEN. Об этой мере было объявлено сегодня, 27 ноября, и с 10 декабря это будет покрывать медицинская страховка", — сказал РИА Новости представитель кабинета министра здравоохранения.

Он пояснил, что получить таким образом средства контрацепции смогут все – как мужчины, так и женщины. "Но если, например, человек зарабатывает четыре тысячи евро в месяц, он не будет развлекаться, выбирая марку презервативов, деньги за которую будут возмещены. Учитывая его уровень жизни, я не знаю, пойдет ли он на такой шаг. С другой стороны, видя, что ряд молодых людей от 18 до 25 лет заражаются СПИД каждый год, и учитывая их невысокую покупательную способность, мы решили облегчить приобретение презервативов и таких образом усилить защиту их здоровья благодаря тому, что медицинская страховка будет это компенсировать", — отметил собеседник агентства.