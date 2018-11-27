Эксперты оценили состояние группировки ВС Украины у границы с Россией

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Развернутая на границе с Россией группировка Вооруженных сил Украины не представляет угрозы для безопасности РФ даже в случае ее наращивания и реального боевого применения, вероятность которых сегодня крайне мала, заявили опрошенные во вторник РИА Новости эксперты.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

Президент Академии Геополитических Проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что группировка ВС России на западе страны гораздо мощнее как в количественном, так и технологическом плане по сравнению с находящимся вблизи РФ украинским контингентом.

"Украина не располагает нормальной фронтовой и истребительной авиацией, комплексы ПВО есть, но не сопоставимы по тактико-техническим характеристикам с российскими, танковая группировка тоже слабее, так что не о чем беспокоиться, на войну они не пойдут", — сказал эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что численность группировки ВСУ у границ с Россией оценивается в две-три бригады, теоретически Киев мог бы нарастить её вдвое, но чтобы передислоцировать дополнительные части из глубины страны потребуется больше предусмотренных веденным военным положением 30 дней.

"Война на бумаге"

Схожего мнения придерживается военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, отметивший, что сегодня Украина не ведет реальной мобилизации Вооруженных сил, характерных для "настоящего военного положения".

"Судя по всему, Украина не мобилизует какие-либо дополнительные силы, не формирует новые части и не выдвигает силы из глубины страны к линии соприкосновения с Новороссией — соответственно, это военное положение скорее бумажное, чем настоящее", — сказал эксперт.

При этом собеседник агентства не исключил возможности провокаций на границе с Россией, которые Порошенко может использовать для реализации своих внутриполитических амбиций.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.