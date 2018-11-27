В Южной Корее из тюрьмы освободят 58 человек, отказавшихся идти в армию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Минюст Южной Кореи принял решение освободить из заключения 58 человек, оказавшихся в тюрьме из-за отказа нести обязательную военную службу по соображениям совести, сообщает издание "Тона Ильбо".

В начале ноября верховный суд Южной Кореи постановил признать религиозные убеждения и соображения совести вескими причинами для отказа от военной службы. Решение было принято после постановления конституционного суда, признавшего необходимость альтернативной службы для лиц, отказывающихся от прохождения военной службы по соображениям совести.

Решение коснулось тех, кто уже отбыл не менее шести из 18 месяцев заключения. Они смогут покинуть тюрьму 1 декабря. В заключении останутся 13 отказавшихся от военной службы, рассмотрение дел которых пока отложено.

В Южной Корее действует обязательная воинская повинность для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Срок службы составляет от 21 до 24 месяцев в зависимости от рода войск, кроме того, по окончании службы призывники обязаны являться на ежегодные сборы в течение шести лет. Послабления могут быть предоставлены по состоянию здоровья, а также победителям Азиатских игр и призерам Олимпийских игр.