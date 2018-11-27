В Южной Корее из тюрьмы освободят 58 человек, отказавшихся идти в армию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Минюст Южной Кореи принял решение освободить из заключения 58 человек, оказавшихся в тюрьме из-за отказа нести обязательную военную службу по соображениям совести, сообщает издание "Тона Ильбо".
Решение коснулось тех, кто уже отбыл не менее шести из 18 месяцев заключения. Они смогут покинуть тюрьму 1 декабря. В заключении останутся 13 отказавшихся от военной службы, рассмотрение дел которых пока отложено.
В Южной Корее действует обязательная воинская повинность для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Срок службы составляет от 21 до 24 месяцев в зависимости от рода войск, кроме того, по окончании службы призывники обязаны являться на ежегодные сборы в течение шести лет. Послабления могут быть предоставлены по состоянию здоровья, а также победителям Азиатских игр и призерам Олимпийских игр.