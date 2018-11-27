В Италии член ИГ* получил почти шесть лет тюрьмы строгого режима

РИМ, 27 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Член террористической группировки "Исламское государство"* гражданин Марокко Набил Бенамир во вторник был приговорен судебными органами Италии к пяти годам 10 месяцам тюремного заключения, сообщил представитель прокуратуры Генуи.

Бенамир был задержан правоохранителями в Генуе в августе 2017 года за жестокое обращение со своей сожительницей. Однако когда следственные органы занялись более глубоким изучением его жизни, неожиданно выяснилось, что они имеют дело с потенциальным террористом-смертником.

В декабре мужчина был арестован по подозрению в террористической деятельности. В ходе расследования было установлено, что он планировал совершить на Апеннинах теракт, пожертвовав своей жизнью. В памяти его мобильного телефона были обнаружены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также разъяснения того, как организовать теракт при помощи угнанного грузовика. В настоящее время марокканец содержится в тюрьме строгого режима в городе Сассари на острове Сардиния.

Прокуратура Генуи требовала осудить Бенамира почти на девять лет лишения свободы, но суд вынес несколько более мягкий приговор, одновременно постановив, что преступник должен возместить итальянскому государству ущерб в размере 50 тысяч евро.

"Сегодняшний приговор свидетельствует, что надо быть бдительными в отношении данного феномена. Все силы охраны правопорядка постоянно осуществляют мониторинг подозрительной деятельности на нашей территории", — заверил главный прокурор Генуи Франческо Коцци.

*Террористическая организация, запрещенная в России