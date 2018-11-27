КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко скорректировал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о военном положении и изменил его предлагаемый срок на 30 дней с 60. Соответствующее сообщение размещено на сайте президента.

Верховная рада в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Ранее газета "Урядовый курьер" опубликовала принятое в воскресенье решение СНБО Украины о 60 сутках предлагаемого срока военного положения, на основе которого Порошенко получил разрешение на введение подобного положения в стране. Позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что этот указ был напечатан ошибочно.

"Предложить президенту Украины ввести с 14.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 военное положение на Украине сроком на 30 суток — до 14.00 (15.00 мск) 26 декабря 2018", — говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте главы украинского государства.

В утвержденном Верховной радой документе указано введение военного положения на 30 дней и лишь в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей — во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.