КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко скорректировал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о военном положении и изменил его предлагаемый срок на 30 дней с 60. Соответствующее сообщение размещено на сайте президента.
Ранее газета "Урядовый курьер" опубликовала принятое в воскресенье решение СНБО Украины о 60 сутках предлагаемого срока военного положения, на основе которого Порошенко получил разрешение на введение подобного положения в стране. Позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что этот указ был напечатан ошибочно.
В утвержденном Верховной радой документе указано введение военного положения на 30 дней и лишь в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей — во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.