За сутки в киевских аэропортах не впустили на Украину более 75 россиян

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Украинские пограничники за сутки отказали во въезде в страну более 75 гражданам РФ в киевских аэропортах, сообщает во вторник государственная пограничная служба Украины.

"Со вчерашнего дня в столичных аэропортах по разным причинам отказано во въезде более 75 гражданам России", — цитирует Погранслужбу агентство УНН.

В Погранслужбе пояснили, что основанием для отказа в пересечении украинской границы иностранцем может стать, в частности, отсутствие соответствующих и надлежащим образом оформленных документов или отсутствие четкой цели визита.