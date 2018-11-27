Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Венгрия отказалась экстрадировать в США двух граждан РФ, подозреваемых американскими властями в незаконной торговле оружием, Вашингтон разочарован этим решением, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты потребовали экстрадиции двух россиян, подозреваемых в торговле оружием, — Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего в соответствии с договором между США и Венгрией об экстрадиции. Венгрия отказала в требовании США и вместо этого экстрадировала подозреваемых в Россию, и непонятно, предстанут ли они там перед судом", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

"Соединенные Штаты разочарованы решением правительства Венгрии экстрадировать Любишиных в Россию. У США сильные аргументы, построенные на сотрудничестве с венгерскими правоохранительными органами. Венгрия — партнер и друг США, но это решение ставит вопрос о том, насколько Венгрия привержена сотрудничеству по линии правоохранительных органов", — добавила Науэрт.

По ее словам, это решение не соответствует сотрудничеству двух стран, подрывает совместную работу правоохранительных органов над данным делом и "делает США, Венгрию и весь мир менее безопасным местом".