Спикер ЕП призвал искать "позитивное решение" после инцидента в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил на встрече со спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием о необходимости сотрудничества с РФ для поиска "позитивного решения" в связи с инцидентом в Черном море, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение госграницы.

"Я встретился со спикером украинского парламента Андреем Парубием. Рост напряженности между Россией и Украиной вызывает беспокойство", — сообщил Таяни во вторник по итогам рабочей встречи с украинским спикером.

В сообщении в официальном аккаунте в Twitter он также "призвал к полному соблюдению существующих соглашений и международного права", отметив, что "просит обе стороны сотрудничать для позитивного решения".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.