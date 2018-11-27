Спикер ЕП призвал искать "позитивное решение" после инцидента в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил на встрече со спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием о необходимости сотрудничества с РФ для поиска "позитивного решения" в связи с инцидентом в Черном море, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение госграницы.
В сообщении в официальном аккаунте в Twitter он также "призвал к полному соблюдению существующих соглашений и международного права", отметив, что "просит обе стороны сотрудничать для позитивного решения".
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
I met the Speaker of the Ukrainian Parliament, Andriy Parubiy. The growing tensions between Russia and Ukraine are worrying. I call for full compliance with existing agreements and with the international law and I ask both sides to cooperate on a positive solution. pic.twitter.com/4LIfK8fg0n— Antonio Tajani (@EP_President) 27 ноября 2018 г.