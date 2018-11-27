Лавров прокомментировал данные о проекте Integrity Initiative

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Единственная задача британского проекта Integrity Initiative – это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Единственная задача, как можно понять из комментариев этой структуры — Integrity Initiative – это очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран", — сказал министр на пресс-конференции.

Хакеры из группировки Anonymous заявили ранее об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.