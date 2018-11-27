Лавров обсудил с Ле Дрианом иранскую сделку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже. 27 ноября 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи в Париже. 27 ноября 2018

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом иранскую сделку, позиция по ней едина.

"Затронули мы ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, здесь позиции едины. Мы за то, чтобы все оставшиеся участники этого плана, включая и Иран, и евротройку, и Россию, и Китай, сохраняли свои обязательства по этому важнейшему документу и выработали бы меры, которые не позволят похоронить его из-за одностороннего выхода из этого документа США и из-за угроз США тем странам, которые будут продолжать экономические связи с Ираном", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.