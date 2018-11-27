Медведев прокомментировал введение военного положения на Украине

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на Украине создаст серьезные проблемы для экономики страны и не улучшит ее отношений с Россией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Глава российского правительства подчеркнул, что подобные действия осложнят ситуацию на Украине.
"Очевидно, что это дополнительное осложнение тех процессов, которые идут на Украине. Это создаст или может создать, во всяком случае, серьезные проблемы для экономики Украины. Но и это, конечно, не улучшает отношения между Российской Федерацией и Украиной", — подчеркнул он.