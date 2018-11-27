Медведев прокомментировал введение военного положения на Украине

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на Украине создаст серьезные проблемы для экономики страны и не улучшит ее отношений с Россией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ответ тоже совершенно понятен, потому что это политика, это избирательные технологии, то есть это политические технологии. И именно так это воспринято и внутри самой Украины. И таким образом это, во всяком случае, воспринимаю я", — заявил Медведев журналистам.

Глава российского правительства подчеркнул, что подобные действия осложнят ситуацию на Украине.

"Очевидно, что это дополнительное осложнение тех процессов, которые идут на Украине. Это создаст или может создать, во всяком случае, серьезные проблемы для экономики Украины. Но и это, конечно, не улучшает отношения между Российской Федерацией и Украиной", — подчеркнул он.